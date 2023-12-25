جرأة روبي 3 ساعات متواصلة تورطها مع الموسيقيين.. ومصطفى كامل يكشف مفاجأة

صرح الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بأنه لم يأخذ قرارًا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة " التي طرحتها النجمة روبى أمس الأحد، وأثارت موجة جدل واسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بسبب جرأة كلماتها.

مصطفى كامل يُصدر بيانًا عاجلًا حول أزمة روبي مع الموسيقيين بسبب 3 ساعات متواصلة

وأضاف نقيب الموسيقيين خلال بيان صحفي أصدره منذ قليل أنه في حالة عقد اجتماع يتعلق بالمسألة، سيتم الإعلان عنه مُسبقًا، نافيًا الأنباء المتداولة كافة بشأن عقد اجتماع أونلاين بخصوص الأغنية.

روبي

جرأة كلمات أغنية روبي 3 ساعات متواصلة تورطها مع الموسيقيين

وكان قد تداول البعض أنباء عدة تفيد عقد نقابة المهن الموسيقية اجتماعًا عاجلًا بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" للنجمة روبى بسبب جرأة كلماتها وحالة الجدل التي أثارتها خلال الساعات الماضية منذ طرحها.

مصطفى كامل وروبي

روبي تطرح أحدث أغنياتها "3 ساعات متواصلة" عبر يوتيوب

طرحت روبي أمس أحدث أغنياتها "3 ساعات متواصلة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

كلمات أغنية روبي 3 ساعات متواصلة

وتقول كلمات الأغنية:

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر.. ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر.

روبي

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله، أول ساعة هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه، ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى.

روبي

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك.

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.

روبي

أغنية روبي 3 ساعات متواصلة

أغنية 3 ساعات متواصلة غناء روبي، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.