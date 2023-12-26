رئيس شعبة الذهب: "السعر العادل للعيار 21 المفروض يكون 3155"

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة، أن السعر الحالي للذهب ليس السعر الطبيعي أو التوافقي الذي يجب أن يكون عليه، مشددًا على أن الذهب الآن أعلى من قيمته الفعلية بـ200 جنيه، موضحًا أنه لم يحدث أي وقف بيع في أي محلات للصاغة والجميع منتظمة في العمل، وهناك على مستوى الجمهورية 30 ألف محل لبيع الذهب.

سعر الدولار في السوق الموازي مرتبط بسعر الذهب

وأوضح "واصف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سعر الدولار في السوق الموازي مرتبط بسعر الذهب، مشددًا على أن ما نشهده الآن بسبب عملية العرض والطلب وهو المتحكم في سعر السوق الحالي، موضحًا أن شراء الذهب الآن ليس استثمار صحيح للمواطنيين.

وأضاف أن بيع الذهب في فترات الاضطراب تكون بالخسارة على صاحب المحل، حيث إنه يشتري الذهب مرة أخرى بسعر أعلى، مشددًا على أن الغلاء والاضطراب في الأسعار تؤثر على المحلات بالخسائر، منوهًا بان قطاع الذهب رصيده خام الذهب وليس أموال.

وشدد على أن الارتفاعات الممتتالية بأسعار الذهب في السوق المحلي لا تتماشي مع البورصة العالمية، منوهًا بأنه كان هناك ارتفاعات غير طبيعية وغير مفهومة في الـ5 أيام الماضية، موضحًا أن هذه الارتفاعات غير واقعية ونتيجة الإكثار من شراء الذهب الفترة الحالية، وسعر الذهب المعلن الآن ليس الحقيقي ومن المفترض أن يكون أقل من هذا السعر المتداول.

وتابع: "عيار الذهب 21 المفروض يكون 3155 جنيه"، منوهًا بأن هناك تقديرات لحجم المشتريات بأنه تم استهلاك 46 طن ذهب ما بين مشغولات وسبائك وهو بشكل أزيد من العام الماضي، موضحًا أن سعر الذهب انعكس على المعادن الأخرى وارتفع سعر الفضة ايضًا.