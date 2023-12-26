التربية والتعليم تعلن عن وظائف خالية.. الأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا عن مسابقة لخريجي كليات التربية ورياض الأطفال، لتعيين اَلاف المعلمين المساعدين في الوظائف الشاغرة بالمدارس الحكومية بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية خلال السنوات المقبلة.

ويتم التقديم الإلكتروني لمن يتوافر فيه الشروط المعلن عنها وإجراء اختبارات للمتقدمين، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث يتم التواصل مع المتقدمين من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول المسجل في التقديم.

عدد المطلوب تعيينهم في مسابقة الـ 30 ألف معلم

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن عدد الوظائف الشاغرة في مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم خلال العام الدراسي الجاري 2023_2024 بلغ نحو 11 الف و114 معلم مساعد فصل و18 ألف و886 معلم مساعد للمادة وفقا للحصر الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنسب العجز في كافة المدارس على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن سابقا عن تعيين 150 ألف معلم مساعد خلال ال 5 سنوات، وتم بالفعل المرحلة الأولى والثانية، ويتم تنفيذ المرحلة الثالثة وذلك لتلبية احتياجات المدارس الحكومية بجميع المراحل التعليمية للنهوض بالمستوى الطالب المصري على مستوى العالم.

الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة ميلاد مميكنة.

- أصل المؤهل الدراسي .

- الفيش الجنائي ساري وموجه للتنظيم والإدارة.

- إيصال الإيداع للمبلغ الذي سيتم تحديده رسوم للتقديم.