دورة تدريبية حول "الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية" بأسيوط

نظمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بعنوان “تعزيز الوعي والمعرفة حول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية” في ديوان عام مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط.

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز الوعي والمعرفة لدى المطبقين حول أهمية استخدام المبيدات الزراعية بطريقة صحيحة وفعالة، مع التركيز على السلامة الشخصية والحفاظ على البيئة وجودة الغذاء. يتم تناول العديد من المواضيع في الدورة، مثل تحديد الآفات الزراعية المختلفة وكيفية التعامل معها، واختيار المبيدات الصحيحة للتعامل مع كل نوع من الآفات.

تشمل الدورة أيضًا عرضًا مفصلا للتشريعات والقوانين المتعلقة بمزاولة مهنة المطبقين واستخدام المبيدات الزراعية، حيث يتم تسليط الضوء على الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص وشهادات العمل، والتزامات المطبقين تجاه السلامة والصحة المهنية.

تضمنت الدورة تدريبا عمليا ونظريا للمطبقين على كيفية استخدام المبيدات الزراعية بطريقة صحيحة وفعالة. تم توفير جميع الأدوات والمعدات اللازمة للتدريب، بما في ذلك الواقيات الشخصية والأجهزة المطلوبة للتطبيق الصحيح للمبيدات.

أشار المشاركون في الدورة إلى فائدتها الكبيرة في زيادة وعيهم بأهمية استخدام المبيدات الزراعية بشكل آمن ومسؤول. وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مديرية الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية في تنظيم هذه الدورة التدريبية وتوفير المعلومات والأدوات اللازمة للمطبقين.

يعكس تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية التزام الجهات المعنية بالاهتمام بصحة النباتات والحيوانات والبشر، وبحماية البيئة وتحسين جودة الغذاء. ويساهم في تعزيز السلامة الغذائية وضمان استدامة الزراعة في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم توجيهات عملية حول كيفية استخدام المعدات والأدوات المتعلقة بالرش والتطهير بأمان وفعالية. وتتضمن هذه التوجيهات تقنيات الرش المناسبة والواقية وكذلك طرق التخلص الآمنة من النفايات الزراعية.

تعتبر هذه الدورة محطة هامة في رفع مستوى المهنيين المشاركين، وتعزيز الوعي بأهمية الممارسات الزراعية المستدامة والمسؤولة بيئيًا. فالاستخدام السليم للمبيدات الزراعية يسهم في تحقيق الإنتاجية الزراعية وضمان جودة المحاصيل والمنتجات الزراعية، مع الحفاظ على الصحة العامة وسلامة البيئة.