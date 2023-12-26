القنوات الناقلة.. موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، والقناة الناقلة له بشكل مجاني.

وفاز الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بينما حجز مودرن فيوتشر مكانه في النهائي بعد الفوز على فريق بيراميدز بركلات الترجيح.

وشهدت الثواني الأخيرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا طرد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا لاعتراضه على حكم المباراة عقب الهدف، فيما ضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره فريق مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بشكلها الجديد، والمقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

نهائي كأس السوبر المصري.. موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر

تذاع مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شاشة قناة أون سبورتس المصرية، وقناة أبو ظبي الإماراتية.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتقام مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.