إعلان الفائزين في مسابقة تحدي الإلقاء للأطفال بمجمع الملك سلمان العالمى للغه العربية

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم الثلاثاء أسماء الفائزين في مسابقة: (تحدي الإلقاء للأطفال 3)، من المركز الأول إلى المركز الثلاثين تضمنت المسابقه التى يتجاوز مجموع جوائزها 200 ألف ريال تنافس الأطفال من (5 - 12 عامًا) بإلقاء النصوص الشعرية العربية الفصيحة، عن طريق تصوير المشارك مقطعًا مرئيًّا لا يزيد عن 5 دقائق ونشره عبر منصة إكس في وسمي: #مسابقة_تحدي_الأطفال3، و #مجمع_الملك_سلمان_العالمي_للغة_العربية، ويكون هذا المقطع بجودةٍ عاليةٍ، مع تجنُّب استخدام الخلفيات، أو المؤثرات الصوتية، والتزام كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة.

فاز الطفل سعد محمد الخويطر، من المملكة العربية السعودية بالمركز الأول وبجائزة قدرها (30) ألف ريال، وبالمركز الثاني الطفل مصعب عبدالرحمن عبدالحميد من المغرب وبجائزة قدرها 25 ألف ريال ، وبالمركز الثالث الطفل رمضان محمود محمد أبو جزر من فلسطين، بجائزة قيمتها 20 ألف ريال، في حين حصل الفائزون من المركز الرابع إلى المركز العاشر على جائزة قيمتها 10 آلاف ريال، بينما حصل الفائزون من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس عشر على جوائز تبلغ قيمة الجائزه الواحده 5 آلاف ريال ، و3 آلاف ريال للفائزين من المركز السادس عشر إلى المركز الثلاثين.



أما الفائزون من المرتبة الرابعة حتى الثلاثين فقد جاءوا كالتالى : بتال يوسف الحربي (السعودية)، وجوانا باسم الحبيشي (السعودية)، ودرعان فراج آل درعان الدوسري (السعودية)، ودانة حسين خريص (السعودية)، ورتيل عبد الله حجر (اليمن)، وعمر سلطان الخضيري (السعودية)، ومحمد علي الجاسم (السعودية)، وعامر أيمن أحمد مُخيمر (الأردن)، ومحمد وسام فادي الشيخ (سوريا)، وعبدالملك مشعل الحمد (السعودية)، والجوهرة الجبرين (السعودية)، وريتاج بوفاتح (الجزائر)، وعبدالرحمن محمد فاروق (السودان)، وكادي مسفر الخثعمي (السعودية)، وريان معيض الزهراني (السعودية)، ومحمد أمين الطالب (السعودية)، وعمرو حسن العبود (السعودية)، وريان يحيى الشريط (السعودية)، وعبدالله قريضة مانع اليامي (السعودية)، وعمر ماجد العنزي (السعودية)، وصالح عناد مرعي (سوريا)، وزياد بن علي الأحمري (السعودية)، وريان فادي العامر (الأردن)، وخديجة مهدي الشمري (السعودية)، وشام ياسر الأطرش (سوريا)، والحسن علي الدندن (السعودية).

جاء الفائزون من عدة دول، وهي: المملكة العربية السعودية، و فلسطين وسوريا، والجزائر، واليمن، والأردن والمغرب، والسودان، والولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن (تحدي الإلقاء للأطفال3) يهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية لدى الأطفال، ونشرها في المنصات التفاعلية والاهتمام بها لدى النشء، ولفت الانتباه إلى المهتمين بها وبفنونها، وتشجيع مواهبهم، وإتاحة الفرصة لذوي المواهب من الأطفال لتقديم ما يبرز مواهبهم اللغوية والأدائية، وإظهار جمال لُغتنا الخالدة بإلقاء أبنائها، وتمكين الجمهور العربي العام من الاطلاع على إبداعاتٍ لغوية لا تقلُّ عن الإبداعات في المجالات الأخرى.