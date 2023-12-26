الاتحاد السكندري يفوز على فاركو بثلاثية بالدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فاركو بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء تقدم الاتحاد عن طريق عبد الغني محمد في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول، فيما ضاعف زميله بنجامين بواتينج النتيجة في الدقيقة 23، لكي ينتهي الشوط الأول بتقدم سيد البلد بثنائية نظيفة.

بينما بدأ الشوط الثاني وسط ضغط من فريق فاركو، حيث استفاد من خلاله ليسجل لاعبه سيف تيري هدف تقليص الفارق، لتصبح النتيجة 2/1، بينما أضاف خالد الغندور الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز الفريق السكندري بنتيجة 3/1.

وبدأ طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري مواجهة فاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: سيف تقا، هشام صلاح، عمرو صالح، إسلام أبو سليمة.

خط الوسط : خالد الغندور، مورو ساليفو، عبدالغني محمد، كريم الديب .

خط الهجوم : مابولولو، بواتينج .

بهذه النتيجة، يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز الأخير بخمسة نقاط.