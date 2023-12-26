الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول

ليفربول
ليفربول

تقدم ليفربول على نظيره بيرنلي بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط من المواجهة التي تُلعب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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الاتحاد السكندري يتقدم على فاركو في الشوط الأول

جاء هدف الريدز الوحيد عن طريق المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح ليفربول في إحكام سيطرته على مجريات الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة بشكل سبه كامل، فقد جاءت نسبة الاستحواذ 69% لصالح الريدز، مقابل 31% لبيرنلي.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد، جايل كوانساه، فيرجيل فان دايك، جو جوميز

الوسط: واتارو إيندو، ريان جرافينبيرخ، هارفي إيليوت

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

وحال انتهت مباراة ليفربول أمام بيرنيلي بفوز الريدز فإنه سيتصدر الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 42 نقطة، بينما يحل اَرسنال في الوصافة بـ 40 نقطة ولديه مباراة، فيما يتجمد رصيد بيرنلي عند الـ 11 في المركز الـ 19 قبل الأخير.

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