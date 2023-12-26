إنجازات وتتويجات .. 10 مشاهد رياضية لا تُنسى في 2023

أيام قلائل تفصلنا عن انتهاء عام 2023 ، الذي شهد أحداث ومتغيرات رياضية عدة على الصعيدين المحلي والعالمي ، واعتُبر العام الجاري حافلاً بالانجازات العربية الغير مسبوقة باستقدام السعودية لكبار نجوم العالم ، وتنظيم البلدان العربية محافل رياضية كبرى.

تنظيمات عربية غير مسبوقةٍ ..

- ولعل الحدث الأكبر في عام 2023 ، كان نيل المغرب شرف تنظيم بطولة كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال ، لتصبح امتدادًا لتنظيم العرب تلك المسابقة الأهم رياضيًا دون منافس ، بعد مونديال قطر العام الماضي.



- كذلك تمكن السعودية التي تمتلك بنية رياضية مميزة من الفوز بشرف تنظيم مونديال العالم 2034.

- وتمكنت المملكة من فرض سطوتها على سوق الانتقالات ، باستقدام كبار نجوم العالم في كرة القدم خلال العام الجاري وعلى رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال والفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة ، والسنغالي ساديو ماني رفيق رونالدو إضافة إلى قائمة أخرى من اللاعبين أصحاب الخبرات والشهرة الواسعة ، إضافة لإقامة الفعاليات الرياضية المعتادة في موسم الرياض السنوي.



بطولة أفريقية تظهر للنور ..

- وخلال العام الجاري ، انطلقت رسميًا مسابقة دوري السوبر الأفريقي تحت إشراف الفيفا والكاف مع جوائز مالية كبيرة امتدت قيمتها لخمسة ملايين دولار للفريق المتوج وهو صنداونز الجنوب الأفريقي الذي أقصى الأهلي من نصف النهائي ، وتفوق على الوداد في الختام.



تفوق عربي ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية ..

- وعلى الصعيد العربي ، جاء تفوق الأهلي بحصوله على لقبه الثاني عشر في دوري أبطال أفريقيا ، خارج أرضه مستفيدًا من الفوز في القاهرة بثنائية لهدف ، والتعادل في المغرب بهدف لمثله، ليضمن مشاركته التاسعة في مونديال الأندية والتي انتهت أخيرًا بحصده الترتيب الثالث والميدالية البرونزية.



تعاون عربي

- وفيما يخص التعاون العربي في كرة القدم ، أبرم مجلس أبو ظبي الرياضي ، اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، تقضي بإقامة كأس السوبر المصري في الإمارات لمدة أربعة مواسم مقبلة بداية من عام 2023 ، مع استحداث نظام جديد يتيح مشاركة أربعة أندية بدلاً من نظامها المعتاد الفترات الماضية بتواجد بطل الدوري أمام بطل الكأس.



تونس وصناعة بطل عالمي جديد ..

- وتأكيدًا لتفوقه السابق في أولمبياد طوكيو 2020 وحصد الذهب ، نجح السباح التونسي أيوب الحفناوي في اقتناص ذهبيتين سباقي 800 و1500 متر سباحة حرة، كذلك اهداء بلاده فضية سباق 400 متر خلال بطولة العالم 2023.



تتويجات عالمية ..

- وعالميًا ، تمكن المنتخب الأسباني لسيدات كرة القدم من التتويج بلقب كأس العالم بالفوز على إنجلترا ، وشهدت مراسم التتويج حدثًا تسبب في إحداث ضجة عالمية واسعة أسفرت عن إيقاف روبياليس رئيس الاتحاد الأسباني عن ممارسة أي نشاط رياضي ، على خلفية قبلة مثيرة للجدل منحها لإحدى اللاعبات أثناء الاحتفال.



- ودوليًا أيضًا ، نجح فريق مانشستر سيتي في اعتلاء منصات التتويج الأوروبي للمرة الأولى تاريخيًا بحصده لقب دوري أبطال أوروبا الأول ، ويتأهل للمشاركة في مونديال الأندية الأخير بالمملكة العربية السعودية ، ويتمكن خلاله من التتويج باللقب على حساب فلومنينيسي البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية.



- كما توج الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في تاريخه ، بلقب فرانس فوتبول للأفضل في 2023 خلال الحفل الأخير الذي أقيم أواخر أكتوبر الماضي في العاصمة الفرنسية.