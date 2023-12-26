أسهل طريقة لعمل بيتزا المشروم والجبنة

بيتزا المشروم والجبنة من الأكلات الشهية والسريعة، والتي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فتتميز بفوائدها العديدة؛ لاحتوائها على المشروم الغني بالفيتامينات والبروتين الهام للجسم، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة التحضير.

بيتزا المشروم

طريقة عمل بيتزا المشروم والجبنة

المقادير

- لتحضير العجينة :

دقيق : 7 أكواب (أبيض)

الخميرة الفورية : مغلف

سكر : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة كبيرة

ماء دافئ : حسب الحاجة (للعجن)

- لتحضير الحشوة :

المشروم : كوب (مقطع)

الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطع)

الذرة : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

زعتر مجفف : ملعقة كبيرة

زيتون أسود : ربع كوب (شرائح)

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

جبن موزاريلا : 2 كوب (مبشور)

طريقة التحضير

ضعي القليل من الماء الدافئ والخميرة والسكر في كوب وحركي الخليط جيداً، ثم اتركيه لحوالي 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

في وعاء عميق ضعي الطحين، واصنعي فجوة في المنتصف، واسكبي فيها مزيج الخميرة، ثم رشي الملح على أطراف الطحين وليس فوق الخميرة .

قلبي المكونات حتى تمتزج، ثم أضيفي الماء الدافئ تدريجياً مع العجن بيديكِ جيداً حتى تحصلي على عجينة قطنية، ثم غطيها واتركيها جانباً حتى تختمر.

في وعاء ضعي معجون الطماطم مع القليل من الماء واخلطي جيداً، ثم أضيفي رشة ملح، والأوريغانو، والفلفل الأسود، والثوم البودرة، وحركي حتى يمتزج الصوص تماماً.

ادهني صينية فرن بالزيت ومدّي بها العجينة، ثم أحدثي عدة ثقوب فيها باستخدام شوكة حتى لا تنتفخ .

وزعي الصوص فوق العجينة بالتساوي.

وزعي برش جبن الموزاريلا، والفطر، والفلفل الأخضر، وشرائح الزيتون، والذرة، والقليل من برش الجبن على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية البيتزا إلى الفرن حتى تنضج ، ثم قدميها ساخنة.

فوائد المشروم

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

قد يلعب المشروم دورًا أساسيًا في الوقاية من سرطان الرئة والبروستاتا والثدي وأنواع أخرى من السرطان بسبب محتواه من مضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد مكملات فيتامين (د) في علاج أو منع بعض أنواع السرطان ووفقًا لبعض الدراسات، يعتبر الكولين أحد مضادات الأكسدة الموجودة في المشروم والتي قد تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

خفض ضغط الدم

تشمل الفوائد الغذائية للفطر كميات عالية من البوتاسيوم، هذه المغذيات تقلل بشكل كبير من التأثير السلبي للصوديوم على جسمك بالإضافة إلى ذلك، يحتمل أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل التوتر في الأوعية الدموية.

تعزيز المناعة

يمكن للدرجات المتفاوتة من البروتين والألياف الموجودة في جميع أنواع المشروم الصالح للأكل أن تعزز المناعة. كما أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى السيلينيوم وفيتامينات ب التي تمنع تلف الخلايا والأنسجة من خلال دعم جهاز المناعة بكفاءة لذلك ، قم بدمج المشروم في نظامك الغذائي لتعزيز مناعتك.