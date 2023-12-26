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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري يتقدم على فاركو في الشوط الأول

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على نظيره فاركو بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري لهذا الموسم.

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جاء تقدم سيد البلد على نظيره فاركو بثنائية نظيفة عن طريق عبد الغني محمد في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله بنجامين بواتينج الهدف الثاني في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 2/0.

وكان طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري قد بدأ مباراة فاركو بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: سيف تقا، هشام صلاح، عمرو صالح، إسلام أبو سليمة.

الوسط : خالد الغندور، مورو ساليفو، عبدالغني محمد، كريم الديب .

الهجوم : مابولولو، بواتينج .

وحال انتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندري، فإن الفريق السكندري سيحتل المركز الرابع بـ 14 نقطة، فيما سيتجمد المركز الأخير بـ 5 نقاط.

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