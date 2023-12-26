علاقات رومانسية عابرة في حياة سمير صبري.. وزيجة واحدة

لاحقت الشائعات النجم الراحل سمير صبري، وكانت من أكثر القصص جدالًا هي حياته الشخصية وحقيقة زواجه أكثر من مرة، وخلال السطور التالية نقدم لك عدد السيدات التي دخلت حياته وكم مرة دخل القفص الذهبي.

سمير صبري وزوجته مورين

نساء في حياة سمير صبري

تزوج الفنان سمير صبرى في بداية حياته من سيدة إنجليزية تُدعى مورين، ولم يكشف عن زواجه إلا بعد انفصاله عنها بسنوات.

ولم تكن مورين هي الحب الأول للنجم سمير صبري، فسبقتها "ميمي" ابنة فريد الأطرش، موضحًا في أحد اللقاءات أنه تعرف عليها حينما كانت تأتي لزيارة أصدقائها بالقرب من منزله، مؤكده له أنها ابنة فريد الأطرش، من زيجة سرية ولكنه يخفيها عن الجمهور، وقال أن هذا الحب كان في فترة المراهقة ولم يمكن توصيفه بأنه حب حقيقي.

وكشف "سمير" في تصريح سابق له، أنه كان معجبًا بالفنانة شادية، وكان يغير عليها من الراحل كمال الشناوي، وسعد لأنها تزوجت من عماد حمدي وليس من "الشناوي".

سمير صبري وسماح أنور

وترددت الشائعات عن ارتباط النجم سمير صبري بالفنانة سماح أنور، لكنه نفى الأمر، وقال إنه أحبها، لكنه لم يتزوجها؛ بسبب فارق السن الكبير بينهما والبالغ 22 عامًا، رغم أنه اشترى الدبل، وكانت تزوره في منزله باستمرار وتأخذ رأيه في أعمالها الفنية وهو كذلك، ودعمها كثيرًا بعد الحادث التي تعرضت له في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعتبر ابنها بالتبني مثل ابنه تمامًا ولم يبخل عنهما بأي شيء طوال حياته.

وعلى الجانب الفني، بدأت رحلته الفنية في ستينيات القرن الماضي، وقدم ما يقرب من 200 فيلم، تنوعت بين الكوميديا والإثارة والتراجيدية، بدايًة من فيلم "اللص والكلاب" عام 1962، ليتبعه العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها: زقاق المدق، أخطر رجل في العالم، البحث عن فضيحة، حكايتي مع الزمان، وبالوالدين إحسانا، عالم عيال عيال، أبي فوق الشجرة، لسنا ملائكة، فتوة الناس الغلابة، نص ساعة جواز، وكان اخر فيلم قدمه "طلعت حرب 2".

وشارك سمير صبري في العديد من الأعمال الدرامية، التي قاربت الـ 20 مسلسل منها: يا ورد مين يشتريك، وحضرة المتهم أبي، وقضية رأي عام، أم كلثوم، كاريوكا، ملكة في المنفى، حق مشروع، هارب من الأيام، سامحني يا زمن، نوادر جحا المصري، وكان اخر عمل له مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام.

وفي مجال البرامج التلفزيونية قدم سمير صبري مجموعة متميزة استطاع خلالها استضافة أبرز الشخصيات وألمع النجوم، ومن أهم البرامج التي قدمها: "هذا المساء، بدون كلام، كان زمان، ليلة في شارع الفن، النادي الدولي".

وخلال هذه البرامج حقق نجاحًا بارزًا وأقام مكانًا لنفسه في قلوب نجوم الفن بسبب مواقفه النبيلة والإنسانية مع زملاء الفن الذين دارت عليهم الأيام، وذهبت عنهم أضواء المجد والشهرة، وهاجمهم الفقر والمرض.