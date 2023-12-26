الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مشاهدة مباراة قمة الدوري السعودي بين اتحاد جدة والنصر

الاتحاد والنصر
الاتحاد والنصر

مع دقات الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، يستضيف ملعب الجوهرة المشعة ، مواجهة اتحاد جدة والنصر ، التي تقام لحساب الجولة 17 من الدوري السعودي “روشن للمحترفين”.
 

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مران قوي لثلاثي حراسة مرمى الأهلي بالإمارات

تشكيل الفريقين ..

ويمثل النصر في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – أوتافيو.
الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – أندرسون تاليسكا.

بينما يأتي  تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي ..
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: مروان الصحفي، فابينيو، حسن كادش، زكريا هوساوي.
الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو.
خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ويخوض فريق النصر اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم،.
بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

يمكنكم متابعة مجريات المباراة عبر الرابط التالي ..

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