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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زمالك 2005 يهزم إنبي بثلاثية في بطولة الجمهورية للناشئين

زمالك 2005
زمالك 2005

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة السابعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

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أحرز أهداف الزمالك كل من، السيد أسامة، ويوسف أحمد حسن، ومحمود الحصري.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً مميزاً خلال أحداث المباراة على مدار الشوطين، ونجحوا في صنع فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف، بخلاف إهدار بعضها ، و لعب الفريق الأبيض بعشرة لاعبين خلال الشوط الثاني بعد طرد أحد لاعبي الفريق.

ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديراَ فنياً، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد الإصابات والتأهيل، ومحمد سيد مسؤولاً للمهمات.

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