خبير في الشؤون الروسية: ما يميز هذا العام هو فشل الهجوم الأوكراني

أكد الدكتور سمير أيوب، الخبير في الشؤون الروسية، إنه مع قرب نهاية العام الحالي بدا أن ما يميز هذا العام بخصوص العملية الروسية الأوكرانية هو فشل الهجوم الأوكراني الذي كان يعول عليه بأن يقلب الموازين على جبهات القتال، وتورط الغرب الذي دعم كييف والتصريحات بانه سوف يهزم روسيا عسكريًا واستراتيجيًا على الساحة الأوكرانية وهذا لا يتحقق.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح "أيوب"، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه يمكن ان عام 2024 هو عام الحل للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن الدول الغربية وأوكرانيا لا يمكن أن تتحدث عن فشل هذا الهجوم الأوكراني على روسيا؛ لأن مجرد الحديث عن فشل هذا الهجوم يعني هزيمة لهم والاعتراف بهذه الهزيمة، مشددًا على أن أوكرانيا والدول الداعمة لها تحدث عن استعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا ولكن لم يحدث.

وأشار إلى أنه على العكس، القوات الروسية استولت على مدينة حيوية وهي مدينة مارينكا الاستراتيجية، التي يمكن أن تبعد مرمى المدفعية الأوكرانية عن عاصمة إقليم دونيستك، مؤكدًا أن الحديث بدأ داخل نظام كييف، منوهًا بأن هناك جناحين في النظام الأوكراني، الأول هو الجانب المتطرف الذي يريد الاستمرار في الحرب، والثاني الجانب المنفتح على مفاوضات تنهي الحرب.