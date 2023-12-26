مدير تعليم نجع حمادي يستعرض الاجراءات المتعلقة بامتحانات الترم الأول

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الثلاثاء، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، اجتماعا موسعا، استهدف مديري المدارس الابتدائية، لاستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024م.تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور عفت وزيري، بالحضور مثمنا دورهم الإيجابي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق بتجهيز المدارس التي ضمت لجاناً انتخابية أو تسخير كافة الإمكانات اللازمة لهذه المدارس، فضلا عن انتظام الدراسة بمختلف المدارس خلال هذه الفترة.

وشدد المدير العام، على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

ونبه المدير العام، علي إعلان جدول الامتحانات فى مكان واضح وعلى مواقع التواصل الإجتماعي " الصفحة الرسمية" للمدرسة مع العمل علي توفير الجو الملائم و توفير سبل الراحة والهدوء والطمأنينة للتلاميذ مع الحفاظ علي النظام والانضباط، خلال فترة الامتحانات.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسية، أشار المدير العام، إلى أنها إحدى الآليات التى اتخذتها الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة مدى فاعليتها واستمرارها فى المدارس، موجها بتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال مجموعات الدعم المدرسي.

وشدد الدكتور عفت وزيري، علي تنفيذ اليوم الثقافى، والرياضى والفني للطلاب بالمدارس، وتنظيم فترات المشاهدة للبرامج التعليمية داخل الفصول الدراسية والتى يقدمها أفضل المعلمين المتميزين.

كما أشار المدير العام، إلى ضرورة توعية الطلاب بالمدارس بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى 2023/2024 والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً، وذلك للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

عقد الاجتماع، بحضور منتصر محمود عبد الرحيم عضو تنسيق التعليم الابتدائي، وأحمد رضوان مسؤول الدمج، وأحمد خليفة عضو مكتب المتابعة وتقويم الأداء، وأحمد أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، وياسر أحمد محمد مسؤول المطبعة السرية.