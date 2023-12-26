سمير صبري يخادع العندليب وساعد سامية جمال على الرقص في عمر الـ60

في ذكرى ميلاد الفنان الشامل

يوافق غدًا ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير صبري، حيث ولد في ديسمبر عام 1936م بالأسكندرية، وحلق في سماء النجومية، فأثبت وجوده ووضع بصمته في جميع المجالات، فعمل مذيعًا ومطربًا وممثلًا، حتى منحه النقاد لقب "الفنان الشامل"، كما حقق شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، ولعب دور كاتم أسرار النجوم، وقدم مواقف نبيلة وإنسانية لديهم، وسرد تفاصيل رحلتهم وحكاياتهم التي دارت عليهم الأيام وبدأ الجمهور نسيانهم.

سمير صبري وعبد الحليم حافظ

سمير صبري يخدع العندليب ليشق طريق النجومية

فتحت السينما أبوابها للنجم سمير صبري منذ أن لعبت الصدفة دورها، عندما تم الإنفاصل بين والده ووالدته وانتقل مع أبيه إلى القاهرة وعلم أن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان يسكن في نفس العمارة، مما اضطر أن يصنع حيلة ليخدع عبد الحليم لمدة عام كامل، ليقدم نفسه على أنه شاب أجنبي معجب بطربه وأعماله.

وقال سمير صبري في تصريح سابق له: " قدمت نفسي له باعتباري طفلا أمريكيا معجب به يدعى بيتر، وواصلت هذه الخدعة لمدة عام، وحصلت من خلالها على صور وأسطوانات عبد الحليم، وبعد اكتشافه هذه الخدعة صفح عني، ثم طالبته بالحضور معه تصوير الفيلم، وبالفعل أخذني إلى تصوير فيلم "حكاية حب"، وكان المشهد الذي يغني به حليم "بحلم بيك"، فطلبت منه الوقوف في المشهد مع المجاميع التي يغني لها، وكان هذا اليوم أول وقوف لي أمام كاميرا السينما".

وبعد ذلك ذهب مع العندليب إلي مبنى ماسبيرو ورأته الفنانة لبنى عبد العزيز لتطلب منه أن يشاركها في أحد مسلسلات الأطفال المقدمة بالإنجليزية، وذلك لأنها كانت تعمل حينها في ركن الطفل بالإذاعة المصرية.

الفنان الراحل سمير صبري

أبرز أعمال سمير صبري

وبدأت رحلته الفنية في ستينيات القرن الماضي، وقدم ما يقرب من 200 فيلم، تنوعت بين الكوميديا والإثارة والتراجيدية، بدايًة من فيلم "اللص والكلاب" عام 1962، ليتبعه العديد من الأعمال السينمائية، أبرزها: زقاق المدق، أخطر رجل في العالم، البحث عن فضيحة، حكايتي مع الزمان، وبالوالدين إحسانا، عالم عيال عيال، أبي فوق الشجرة، لسنا ملائكة، فتوة الناس الغلابة، نص ساعة جواز، وكان اخر فيلم قدمه "طلعت حرب 2".

وشارك سمير صبري في العديد من الأعمال الدرامية، التي قاربت الـ 20 مسلسل منها: يا ورد مين يشتريك، وحضرة المتهم أبي، وقضية رأي عام، أم كلثوم، كاريوكا، ملكة في المنفى، حق مشروع، هارب من الأيام، سامحني يا زمن، نوادر جحا المصري، وكان اخر عمل له مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام.

وفي مجال البرامج التلفزيونية قدم سمير صبري مجموعة متميزة استطاع خلالها استضافة أبرز الشخصيات وألمع النجوم، ومن أهم البرامج التي قدمها: "هذا المساء، بدون كلام، كان زمان، ليلة في شارع الفن، النادي الدولي".

وخلال هذه البرامج حقق نجاحًا بارزًا وأقام مكانًا لنفسه فى قلوب نجوم الفن بسبب مواقفه النبيلة والإنسانية مع زملاء الفن الذين دارت عليهم الأيام، وذهبت عنهم أضواء المجد والشهرة، وهاجمهم الفقر والمرض، فكان سببًا في عودة الفنانة الراحلة سامية جمال إلى الرقص من جديد، رغم أن عمرها كان 60 عامًا، بسبب مرورها بضائقة مالية شديدة.