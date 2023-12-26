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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج فيش جنائي للتقديم فى وظيفة لمعاون نيابة إدارية

بوابة الوفد الإلكترونية

يتسأل عدد الشباب المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية حول كيفية عمل فيش جنائي لتقديمه ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم ، وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها على الإنترنت، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" مميكن أو أونلاين، أو من أقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.

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استخراج فيش جنائي 2023..

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الالكتروني، واتباع الآتي:

  • الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة
  • اختيار قسم الأدلة الجنائية
  • اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
  • إدخال البيانات المطلوبة
  • يتم الدفع إلكترونيا
  • إرساله في العنوان المحدد

 

 

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي: 

  • صورة مقاس 4 * 6
  • للأجانب المقيمين داخل البلاد
  • بطاقة إقامة
  • بطاقة الرقم القومي
  • أو جواز سفر ساري
  • أو شهادة ميلاد للقاصرين

 

 بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

 

مدة صلاحية الفيش الجنائي 

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

 

رسوم استخراج فيش جنائي 

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيرها؛ لتقديمها للحصول على تصاريح السفر إلى الخارج وجاءت كالتالي: 

  • صورة مقاس 4 * 6
  • للأجانب المقيمين داخل البلاد
  • بطاقة إقامة
  • بطاقة الرقم القومي
  • أو جواز سفر ساري
  • أو شهادة ميلاد للقاصرين

 

 بالإضافة إلى توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

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