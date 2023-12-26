بالأغاني الوطنية.. قصور الثقافة تواصل تنفيذ أسبوعها الثقافي بقرى "حياة كريمة" بالغربية

استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، في تنفيذ أسبوعها الثقافي والفني بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بالتعاون مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، حيث شهدت قرية ابيار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، اليوم الثلاثاء، عددا من الفعاليات التوعوية والفنية.

وفي السياق، تابع طلبة وطالبات مدرسة مؤسسة ابيار الإعدادية الأنشطة المتنوعة، حيث بدأت الفعاليات بتنفيذ ورش فنية ضمت التدريب على كيفية صناعة بعض المشغولات اليدوية، ومن بينها: صناعة الحلي والإكسسوار، والخيامية، والأركت، والخرز، والطباعة على القماش والرسم على وجوه الأطفال، وقدمها فنانو قصور الثقافة.

وضمت الفعاليات إلقاء عدد من القصائد الوطنية من جانب الشاعر أحمد زايد، رئيس نادي أدب كفر الزيات السابق، وتضمن اليوم فقرات مخصصة للأطفال لاكتشاف مواهبهم في الشعر والغناء والإنشاد الديني، وفقرة ترفيهية لرسم علم مصر على وجوه الصغار، ومعرض لكتب وإصدارات قصور الثقافة، كما استمع الأطفال لعدد من النصائح حول كيفية ترشيد المياه، وذلك من خلال محاضرة توعوية، قدمها حسام فرحات، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما شهد اليوم فقرة مخصصة لمسرح العرائس، أعقبها عرض فني بعنوان "الزهرة الزرقاء" لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية، والتي قدمت بقيادة المايسترو الفنان محمد حسين باقة منوعة من الأغاني الوطنية والعاطفية لعدد من عمالقة زمن الطرب الأصيل.

أقيمت الفعاليات بحضور أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، المشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي، ومحمد صابر، مدير عام المواهب، وعدد من مسئولي ثقافة الغربية.

يذكر أن الفعاليات تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتقام داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز محافظة الغربية، وهي: زفتى، والمحلة الكبرى، وكفر الزيات، وبسيون، وقطور، وبالتعاون مع مديرتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة بالمحافظة والشركة القابضة للمياه.