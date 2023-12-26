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أرخص دول لبيع الذهب في العالم.. لا تصدق الأسعار عاجل.. استشهاد نائب فلسطيني وعدد من أسرته في قصف منزله بخان يونس
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. استشهاد نائب فلسطيني وعدد من أسرته في قصف منزله بخان يونس

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

أعلنت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، استشهاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خميس النجار وزوجته واثنين من أبنائه وعدد من أحفاده جراء قصف الاحتلال لمنزله في مدينة خانيونس وسط قطاع غزة.

وكشفت وكالة انباء الشرق الأوسط، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، اعتقلت المُناضلة الفلسطينية خالدة جرار، القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مدينة "البيرة" المُلاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية، وداهمت منزل جرار، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش.

وخالدة جرار، وهي أسيرة مُحررة، هي أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، وكانت جرار قد اعتقلت عدة مرات لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية تزامنا مع العدوان على قطاع غزة، وطالت الاعتقالات قرابة 5 آلاف فلسطيني.

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