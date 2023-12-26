شهد مركز بنها بمحافظة القليوبية ، واقعة مأساوية ، حيث قضي طفل يبلغ من العمر طفل 8 سنوات، 4 ايام في مياه ترعة بدائرة المركز دون علم من اهله ، ظنا من أن الطفل متغيب او ضال طريقة .

حكاية مالك .. 4 أيام وسط المياه أنهكت جسد صغير بنها |فما القصه

ولكن كشف القدر ، لغز تغيب الصغير عن أسرته مدة 4 أيام، وتبين من البحث والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة، أنه فارق الحياة غرقًا داخل ترعة بـ القليوبية.

وحيث قررت نيابة مركز شرطة بنها ، التصريح بدفن جثة الطفل عمره 8 سنوات، بعد أن تبين أنه لقى مصرعه غرقًا بإحدى الترع بدائرة المركز في محافظة القليوبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأكد أهل المتوفى، خلال أقوالهم أن الطفل كان متغيبًا من 4 أيام، وقامت أسرته بتحرير محضر بغيابه بمركز الشرطة.

وقد أقرت أسرة الطفل مالك جمال، والذى لقي مصرعه غرقًا في ترعة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إنه تغيب منذ 4 أيام وبعد عمليات البحث عنه تم العثور على جثته في ترعة بإحدى القرى القريبة لمسكنه.

وأشارت أهلية الطفل أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاته، وأنه كان يلهو وسقط في الترعة، مطالبين بالدعاء له بالرحمة ولهما بالصبر على فراقه.

بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بالعثور على جثة طفل بترعة قرية نقباس بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن الطفل يدعى “مالك جمال”، يبلغ من العمر 8 سنوات، ولقى مصرعه خلال لهوه وسقوطه في الترعة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وقالت أهلية الطفل إنه متغيب منذ 4 أيام، وتحرر محضر بالواقعة، ولم يتهموا أي شخص بالتسبب في الواقعة، ولا توجد شبهة جنائية.