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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زعلوك يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا لـ فيوتشر في السوبر

محمد زعلوك
محمد زعلوك

شارك محمد زعلوك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في تدريبات المارد الأحمر مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري.

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نهائي السوبر المصري .. القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ومودرن فيوتشر

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي أمام فيوتشر مساء الخميس المقبل، والتي يستضيفعها ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي تدريباته على ملعب كريكيت والقريب من فندق إقامة الفريق في مدينة أبو ظبي.

وشارك زعلوك في التدريبات الجماعية، بعدما تعافى من نزلة البرد التي كانت وراء غيابه عن مران الفريق مؤخرًا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

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