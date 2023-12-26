نشأت زنفل: المصريون في أمريكا سيقضون الكريسماس في المنزل تضامنًا مع غزة.. صور

أكد نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي،على أن الأعياد والمناسبات الرسمية لها طابع خاص في نفوس المصريين خاصة المغتربين، ففي تلك المناسبات يتجمع أبناء مصر في الخارج لمقابلة بعضهم خاصة وأن الجميع يكون مشغول في عمله على مدار العام ولا يوجد سوى تلك الأعياد الخاصة لرؤية الأهل والأصدقاء وقضاء وقت أسري ممتع .

وأضاف “زنفل”، في تصريحات خاصة للوفد، أن أعياد المسلمين والمسحيين يعتبرها المصريين في أمريكا أعياد قومية ويحتفلون بها مثل ذويهم في الداخل ببلدنا الحبيب مصر.

وعن الإحتفال بالكريسماس هذا العام، أشار زنفل، أنها سوف تقتصر على الزيارات العائلية ورؤية الأهل والأصدقاء الذين يصعب رؤيتهم نظرًا لإنشغال الكثير منهم بعملهم، مؤكدًا على حزنه لما يحدث للشعب الفلسطيني والأطفال في غزة، متمنيًا وقف ما يحدث في القريب العاجل.

قداس عيد الميلاد المجيد

يذكر أن البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، كان قد دعا السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر.

وجاءت الاحتفالية بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

أبناء مصر بالخارج والداخل

وهنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

وأكدت الوزيرة أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب، مشيرة إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.

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