وزيرة الهجرة: "اتكلم عربي" تواجه حرب طمس الهوية في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، جاءت لمواجهة حرب طمس الهوية وترسيخ روح الوطنية في نفوس أطفال وأبناء مصر المقيمين بالخارج، وأيضا الأطفال المتواجدين بالمدارس الدولية، منوهة إلى أنه تم اكتشاف احتياجنا إلى المبادرة أيضا داخل مصر لتعريف أبنائنا بتلك المدارس بتاريخهم وحضارتهم.

وأعربت وزيرة الهجرة، في تصريحاتها اليوم، عن إعجابها بالأسلوب القصصي المبسط الذي تستخدمه الأديبة سماح أبو بكر عزت في كتاباتها التي تخاطب بها الطفل المصري، خاصة تلك التي تفرد بطولات المصريين والمشروعات القومية العظيمة مثل "قنال لا تعرف المحال" و"حياة وكريمة".

ونوهت وزيرة الهجرة إلى رغبتها لنقل هذه النماذج لأطفالنا بالخارج في ضوء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لتنمية المشاعر الوطنية وارتباطهم بوطنهم الأم وتنمية شخصيتهم بتلك القيم.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأديبة والكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الطفل والأسرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تحمل شعار "جذورنا المصرية"، لتعريف أبنائنا بجذورهم وحضارتهم وتاريخهم العظيم، وذلك بحضور الأستاذة سارة مأمون معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى صقر معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وترسيخ المبادئ والقيم والوطنية والانتماء لوطنهم، بشكل بسيط من خلال هذه القصص، وعرضها بشكل تفاعلي على تطبيق "اتكلم عربي" والصفحات الخاصة بالمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعسكرات الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس المقبلة.