جمهورية الكونغو الديمقراطية.. حوالي 20 شخصا جرفهم نهر منسوب المياه

قالت السلطات، إن الطقس السيئ خلف أربعة قتلى وحوالي عشرين مفقودا في جنوب كيفو ، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، عندما جرفت المياه مبنى بسبب فيضان النهر.

ووقع الحادث في منطقة تعدين ريفية في إقليم موينغا.

وتحت الأمطار الغزيرة، لجأ السكان المحليون وصغار عمال المناجم وأصحاب المتاجر والمزارعون إلى سقيفة تستخدم كمطعم مؤقت على ضفاف النهر.

وقال ألكسندر نغاندو نائب رئيس بلدية كاميتوغا، وهي بلدة كبيرة في هذه المنطقة من جنوب كيفو لوكالة فرانس برس إن الأمطار "تسببت في انهيار أرضي".

وأضاف أن المبنى انهار و"جرف النهر كل شيء والناس والممتلكات".

وأوضح نغاندو أن "عدد القتلى هو 20 مفقودا وتم العثور على أربع جثث" ، والبحث مستمر.

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم ويخشى أن يكون 20 آخرون في عداد المفقودين بعد أن اجتاح نهر مبنى في جنوب كيفو، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقع الحادث في منطقة موينجا الريفية والتعدينية، حيث كان السكان المحليون يحتمون من الأمطار الغزيرة تحت حظيرة تعمل كمطعم مؤقت على ضفاف أحد الأنهار.

وقال ألكسندر نجاندو، نائب رئيس بلدية كاميتوغا، وهي بلدة رئيسية في منطقة جنوب كيفو الشرقية، إن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية، كما خلفت الأمطار الغزيرة أضرارا جسيمة في الممتلكات.

ويقول الخبراء إن الظواهر الجوية المتطرفة تحدث بوتيرة متزايدة وكثافة بسبب تغير المناخ.

وفي مايو، تم العثور على ما لا يقل عن 438 جثة في منطقة كاليهي بمقاطعة كيفو الجنوبية، في المناطق التي ضربتها الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتقدر السلطات المحلية أيضًا أن أكثر من 5000 شخص فقدوا.