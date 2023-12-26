بشرى سارة بخصوص أزمة القيد في الزمالك
أكد المنتج السينمائي الكبير جمال العدل، أنه سيكون هناك انفراجة في ملف القيد بنادي الزمالك.
وقال جمال العدل في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع أحمد على: «محبي الزمالك قادرون على حل أزمة القيد، ولكن الثقة الأكبر في قدرة مجلس الإدارة على حل تلك الأزمة».
وأضاف: «أعرف كل الأشخاص الذين يقودون النادي عن قرب، ومن خلال معرفتي بهم فأنهم قادرون على حل الأزمة».
وأتم: «الزمالك بشكل عام يسير بشكل جيد مع معتمد جمال، ومع المدرب الأجنبي الأداء سيكون أفضل، لكننا لا نغفل دور عبدالواحد السيد وشيكابالا داخل الزمالك خلال الفترة الماضية».