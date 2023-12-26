"دور المرأة فى مكافحة الفساد".. ندوة لطلاب المعهد الصحى بقنا

أقيمت بجامعة جنوب الوادي، ندوة موسعة بمشاركة طلاب وطالبات كلية التمريض والمعهد الفنى الصحى بقنا، حول دور المرأة فى مكافحة الفساد، وذلك برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور جمال عبدالحميد عميد كلية التمريض والدكتور عيسي حجازى عميد المعهد الفنى الصحى.

قال الدكتور جمال عبد الحميد عميد كلية التمريض، إن الندوة تأتى فى ضوء حرص الجامعة بقيادة الدكتور أحمد عكاوي، على تفعيل دور المرأة فى المجتمع مثمنا جهود القيادة السياسية فى دعم وتمكين المرأة المصرية التى نالت مكانتها التى تستحقها، مؤكدا أن المرأة تعيش أزهى عصورها فى الوقت الحالى فى ظل اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين المرأة فى كافة المجالات حيث حصلت على ١٦٣ مقعدا فى مجلس الشيوخ الذى شهد اختيار سيدة فى منصب وكيل المجلس بجانب تعيينها وزيرة ومحافظ ونائب وزير ونائب محافظ وقاضية؛ إلى غير ذلك من المناصب القيادية.

تناولت الدكتورة إيمان الشاذلى وكيل كلية التمريض، تعريف الفساد بأنواعه المختلفة، كما أوضحت دور المرأة فى الابلاغ عن الفساد ومكافحته، مؤكدة أن المرأة تتمتع ببعض السلوكيات الأخلاقية التى تجعلها تقدم الصالح العام على المصلحة الشخصية، مشيرة إلى أن دور المرأة مهم فى تنشئة جيل واع يتمتع بقيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد فى كافة المجالات باعتبارها الأم والزوجة والأخت والابنة.

واختتمت بتقديم التحية إلى كل فتاة وسيدة مصرية أصيلة أثبتت عبر التاريخ التزامها ونزاهتها وريادتها فى مجال اكتساب الحقوق، ولطالما كانت شريك اساسي وفعال فى مكافحة الفساد وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية.