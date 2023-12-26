إجراء 65 ألف عملية جراحية للقضاء على قوائم الإنتظار بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن إجراء 65 ألف و539 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والإهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين ، على مختلف المراحل العمرية ، من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 23 ألف و490 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات .

منها، 14054 جراحة عيون ، و 1915 مخ وأعصاب ، و1276 جراحة أورام ، و 4848 قسطرة قلبية ، و 287 أوعية دموية وقسطرة طرفية ، و 347 قلب مفتوح ، و 630 عظام ، و 95 قسطرة بالمخ ، و38 حالة زراعة قوقعة ، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ، منذ انطلاق المبادرة 65 ألف و539 عملية جراحية.

وأوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الإنتظار بمديرية الصحة ، أن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة ، وتشمل ، مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي.

مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسما لوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مركز حورس للعيون ؛مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطني و مستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي.