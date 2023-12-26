غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرى سمالوط

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية مجانية ، بقرية منقطين إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، على مدار يومين متتاليين 27 و28 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة ".

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم، وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات .

منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.