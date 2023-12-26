تباين أداء بورصات الخليج وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة

تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر2023، بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أنه وفقًا لبعض المعايير الرئيسية فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الاثنين بالمئة المستهدف من البنك المركزي.

الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-12-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 59.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11872.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سال، وكاتريون، وتشب، والزامل للصناعة، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ووقت اللياقة، وسلوشنز، وسيسكو القابضة، والسيف غاليري الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.41% .

فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 131.73 نقطة ليقفل عند مستوى 24022.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بـ 11.70 نقطة، ما نسبته 0.11 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و463.87 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 128 مليونًا و474 ألفًا و607 أسهم، بقيمة 502 مليون و865 ألفًا و521.739 ريالاً، نتيجة تنفيذ 15033 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت أسهم 19 شركة خلال الجلسة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30 " اليوم الثلاثاء، على انخفاض بمقدار 18.9 نقطة، ما نسبته 0.41 في المئة، ليصل عند مستوى 4542.49 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 318 ألفًا و 295 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 42.3 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغ التداول فيها مليونين و 331 ألفًا و 714 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.099 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.69 مليار ريال عُماني.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 68ر41 نقطة ليبلغ مستوى 88ر6732 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر190 مليون سهم عبر 9884 صفقة نقدية بقيمة 4ر52 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 39ر11 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5532 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 %من خلال تداول 5ر79 مليون سهم عبر 3634 صفقة نقدية بقيمة 1ر14 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 86ر61 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7372 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 83ر0 %من خلال تداول 3ر111 مليون سهم عبر 6250 صفقة بقيمة 2ر38 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 52ر16 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5422 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 % من خلال تداول 7ر60 مليون سهم عبر 2414 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار كويتي. أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.12%، عند مستوى 2421.41 نقطة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2984 صفقة.

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع، بدعم قطاعي المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الكمالية.ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.15 بالمائة إلى مستوى 1930.64 نقطة.

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.57 مليون سهم بقيمة 339.27 ألف دينار.

وارتفع قطاع المواد الأساسية، مع صعود سهم ألمنيوم البحرين"ألبا" بنسبة 0.58 بالمائة.

كما صعد قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، مع ارتفاع سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة 6.36 بالمائة.

وأنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة يوم الاثنين على ارتفاع، بدعم قطاعي المواد الأساسية والعقارات.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.29 بالمائة إلى مستوى 1927 نقطة.