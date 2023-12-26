برقم السيارة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا من موقع النيابة العامة

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا من موقع النيابة العامة برقم السيارة..يبحث العديد من أصحاب المركبات عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر موقع النيابة العامة، لسداد قيمتها في الوقت المحدد لتجنب تراكم المزيد من الغرامات ، وتسهيلًا على المواطنين، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة أرقام فقط أو أرقام وحروف عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا من موقع النيابة العامة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع النيابة العامة

تصفح الموقع الإلكتروني للنيابة العامة من خلال الرابط التالي :

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

النقر على أيقونة الاستعلامات.

الدخول على مخالفات رخص المركبات.

إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

بعد ذلك تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة بعد الاستعلام.

خطوات سداد مخالفات المرور إلكترونيًا

يمكن اختيار خدمة التصالح الفوري في مخالفات المرور من خلال خيار الدفع الإلكتروني وذلك من خلال اتباع الآتي:

الدخول على موقع النيابة العامة.

اختيار خدمات المرور.

الضغط على أيقونة الدفع.

اختر بين الدفع إلكترونيًا أو عند الاستلام.

تحديد الرخصة المراد دفع مخالفتها رخصة المركبة أو القيادة.

ادخال البيانات المطلوبة.

الضغط على إجمالي المخالفات.

بعدالانتهاء تظهر قيمة المخالفات المستحقة ادخل كافة البيانات المطلوبة بدقة لسداد الفاتورة عن طريق خدمة فوري.