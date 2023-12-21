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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

وزارة التعليم تستعد لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي على الامتحانات الإلكترونية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد تدريبات لطلاب الصف الأول الثانوي على الامتحانات الإلكترونية، وذلك قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررة في شهر يناير المقبل.

أجهزة التابلت

وتشمل التدريبات تدريب الطلاب على كيفية إدخال البيانات على أجهزة التابلت وطريقة الإجابة على الأسئلة الإلكترونية.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسلمت أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، وتم توزيعها على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، وسيتم تسليمها للطلاب خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف الوزير أنه تم ربط أجهزة التابلت بمنصات التعلم المختلفة، وتوفير محتوى رقمي كبير للطلاب كبديل للكتاب المطبوع، حيث لا تطبع الوزارة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية.

وأكد الوزير أن المحتوى الرقمي الكبير الذي توفره الوزارة للطلاب يسمح لهم بالاستفادة منه بشكل كبير، حيث يوفر مصادر تعلم مختلفة يحتاجها الطالب، ولا يعتمد على مصدر واحد فقط.

وأوضح الوزير أن المصادر المتعددة تجعل الطالب يحصل على المعلومة بشكل مختلف، وبالتالي يحقق التعلم القائم على المتعة.

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