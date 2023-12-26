تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، من إلقاء القبض على أب ونجليه لقيامهم بالتعدي بالضرب المبرح على سائق بالموقف، بسبب خلافات بينهم على ثمن الكارتة، وجرى عرضهم على جهات التحقيق والتى أمرت بالتحفظ عليهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه.

بسبب ثمن الكارتة.. القبض على المتهمين بالاعتداء على سائق بالخصوص

كانت قد شهدت منطقة الموقف بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين سائق وأب ونجليه، بسبب خلافات على ثمن الكارتة، حيث تعدى خلالها الأب ونجليه على السائق بالضرب المبرح، وأصابوه عدة إصابات بالغة بجميع أنحاء الجسد، وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ،اخطارًا من شرطة الخصوص، بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

على الفور؛ انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة سائق على أيدى أب ونجليه بسبب خلافات على ثمن الكارتة، فقام المتهمين بالتعدي بالضرب المبرح على السائق واصابوه عدة إصابات بالغة بالجسد وكسور.

جرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي واتخاذ الإسعافات الطبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.