خطوات تقديم وتسجيل الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. يوفر الموقع الرسمي الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تبدأ بإنشاء حساب جديد عبر الموقع، وذلك تسهيلا على المواطنين عملية تقديم الإقرار الضريبي.

وتسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها عبر الانترنت وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وأيضا توفيرا للوقت والجهد وعليه يمكن للمواطنين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدل الذهاب إلي مصلحة الضرائب.

خطوات تسجيل الإقرار الضريبي الكترونيا

تبدأ خطوات تقديم الإقرار الضريبي ، بزيارة البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية من خلال الرابط التالي

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

التسجيل بإنشاء حساب مستخدم جديد، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، والضغط على "إنشاء حساب " ثم كتابة البيانات المطلوبة وإنهاء خطوات التسجيل.

الربط بين حساب الممول بحساب المحاسب القانوني، من خلال اختيار أيقونة بوابة الممول من الصفحة الرئيسية لموقع مصلحة الضرائب المصرية، وتسجيل الدخول بها بالحساب المسجل.

اختيار " أربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود".

ادخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في: " رقم التسجيل،وكود التفعيل رقم 1، وكود تفعيل رقم 269.

النقر على أيقونة " بحث ".

ادخال رقم الهاتف عند كود تفعيل رقم 1.

ادخال البريد الإلكتروني للشركة عند كود تفعيل رقم 2 .

الدخول مرة أخرى على موقع مصلحة الضرائب المصرية، وتسجيل الدخول.

يتم ارسال رسالة من الموقع بها الرقم السري على البريد الإلكتروني المسجل.

في النافذة الجديدة يتم كتابة رقم تسجيل الممول، وكذلك أكتب الرقم السري المرسل على الإيميل.

يتم تسجيل الإقرار الضريبي الخاص بالأفراد أو بالشركات.