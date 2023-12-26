قواعد الألعاب الجديدة في الصين الأسوأ لصغار المطورين

اقترحت الصين مؤخرًا قواعد ألعاب جديدة من شأنها أن تمنع الشركات من تحفيز عمليات تسجيل الدخول اليومية للألعاب وغيرها من الممارسات المدرة للدخل. في الأسبوع الماضي، نشرت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر في الصين مسودة القواعد هذه. وانخفضت قيمة أسهم عمالقة الألعاب الصينيين Tencent وNetEase وBilibili منذ الإعلان.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن UBS (اطلعت عليه CNBC)، من المتوقع أن تؤثر قواعد الألعاب المقترحة في الصين على المطورين الصغار أكثر من المطورين الكبار وقد تقلل أيضًا من إجمالي إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت في صناعة الألعاب.



ماذا قال UBS عن قواعد الألعاب المقترحة في الصين؟



في مذكرة، قال كينيث فونغ، رئيس أبحاث الإنترنت في الصين في UBS: "يجب أن يكون مطورو الألعاب الكبار أو الألعاب الاجتماعية الكبيرة DAU [المستخدم النشط يوميًا] أفضل حالًا: وذلك لأن لديهم وسائل أخرى لتعزيز مشاركة اللاعبين، والوصول إلى المستخدمين. وتتمتع بقدرات أقوى في مجال البحث والتطوير لجذب اللاعبين والاحتفاظ بهم. ومع انخفاض إيرادات الألعاب عبر الإنترنت، ستتأثر صناعة الإعلان أيضًا.

يدعي UBS أن الألعاب عبر الإنترنت تمثل حوالي 20٪ من إيرادات صناعة الإعلانات عبر الإنترنت. قال Fong أيضًا إنه "من الشائع جدًا" أن تشجع الألعاب عبر الإنترنت تسجيل الدخول اليومي وتقدم مكافآت مقابل عملية الشراء الأولية داخل التطبيق. وأشار أيضًا إلى أن تحفيز المستخدمين على تسجيل الدخول كل يوم لا يعزز المشاركة فحسب، بل يسمح أيضًا بجمع إحصائيات المستخدم، والتي يمكن أن تساعد المطورين على ضبط الألعاب في الوقت الفعلي.

ذكر Fong أيضًا أنه من الصعب تحديد التأثير المالي للائحة المقترحة نظرًا لأنه من غير الواضح ما إذا كانت ستنطبق فقط على الألعاب الجديدة أم أنها ستشمل أيضًا الألعاب الحالية.

ومع ذلك، يتوقع فونج أن تتأثر الألعاب الجديدة أكثر من الألعاب القديمة. وقال: "بما أن الألعاب عبر الإنترنت هي صناعة إبداعية للغاية، فإننا نعتقد أن مطوري الألعاب من المرجح أن يصمموا وسائل أخرى لجذب المستخدمين والاحتفاظ بهم".



أهمية صناعة الألعاب في الصين



يتم تحقيق غالبية إيرادات NetEase من خلال الألعاب. وفي الوقت نفسه، تُظهر إصدارات الربع الثالث من شركتي Tencent وBilibili أن الألعاب تمثل أيضًا حوالي الخمس أو أقل في هاتين الشركتين أيضًا. وبصرف النظر عنهم، تقوم العديد من الشركات الأخرى بتطوير ونشر الألعاب في الصين. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أوضحت بكين أنها ترغب في تقييد اللعب، خاصة بين القاصرين.

وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، التي تتحكم في نشر الألعاب الجديدة في الصين، إنها وافقت على أكثر من 100 لعبة محلية جديدة و40 لعبة مستوردة.