الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تبحث التعاون بالمرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي"

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأديبة والكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الطفل والأسرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تحمل شعار "جذورنا المصرية"، لتعريف أبنائنا بجذورهم وحضارتهم وتاريخهم العظيم، وذلك بحضور الأستاذة سارة مأمون معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى صقر معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالكاتبة سماح أبو بكر عزت وتناولت التعاون في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لمواجهة حرب طمس الهوية وترسيخ روح الوطنية في نفوس أطفال وأبناء مصر المقيمين بالخارج، وأيضا الأطفال المتواجدين بالمدارس الدولية، منوهة إلى أنه تم اكتشاف احتياجنا إلى المبادرة أيضا داخل مصر لتعريف أبنائنا بتلك المدارس بتاريخهم وحضارتهم.

وأعربت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، عن إعجابها بالأسلوب القصصي المبسط الذي تستخدمه الأديبة سماح أبو بكر عزت في كتاباتها التي تخاطب بها الطفل المصري، خاصة تلك التي تفرد بطولات المصريين والمشروعات القومية العظيمة مثل "قنال لا تعرف المحال" و"حياة وكريمة"، مؤكدة رغبتها لنقل هذه النماذج لأطفالنا بالخارج في ضوء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لتنمية المشاعر الوطنية وارتباطهم بوطنهم الأم وتنمية شخصيتهم بتلك القيم.

من جانبها، أعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت عن بالغ سعادتها بلقاء وزيرة الهجرة ورحبت بالتعاون مع الوزارة بصدد المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي"، والتي دائما تحرص على متابعتها عن كثب، لافتة إلى أنها تجوب محافظات الجمهورية من أجل دعم الأطفال الصغار في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتكريمها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مثّل دفعة معنوية لها.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وترسيخ المبادئ والقيم والوطنية والانتماء لوطنهم، بشكل بسيط من خلال هذه القصص، وعرضها بشكل تفاعلي على تطبيق "اتكلم عربي" والصفحات الخاصة بالمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعسكرات الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس المقبلة.

 

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