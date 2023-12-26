رياضة الشرقية تبدأ فعاليات دوري "حياه كريمة" في كرة القدم الخماسي بالحسينية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فعاليات دوري حياة كريمة فى كرة القدم الخماسي داخل القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة الحسينية، أحد المراكز التى تشهدها المبادرة الرئاسية خلال المرحلة الأولى داخل محافظة الشرقية.

وشهد اللقاء؛ منافسات قوية بين جميع الفرق، وأسفرت نتائج اليوم عن فوز فريق الفولي على المناجاة ٠/٢، وفوز فريق أزولين على فريق الصالحية ٠/٢ ، وفوز فريق سماكين الغرب على فريق بحر البقر ٢/٣، وذلك بعدما شهدت المباريات منافسات شريفة أبهرت جميع المتابعين.

وأكد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، دور وزارة الشباب والرياضة فى تقديم العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بالنشء والشباب، واستغلال طاقاته لخدمة المجتمع فى مختلف المجالات، معربا عن سعادته بمشاركة أكثر من ٤٥٠ شابًا في دوري "حياه كريمة" لكرة القدم الخماسي من أبناء مركز ومدينة الحسينية.

وأشار الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل المديرية للرياضة، إلى أن هذا الدوري يستهدف فى نسخته الحالية بمشاركة ٣٢ فريقًا من مختلف قرى مركز ومدينة الحسينية؛ توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع أبناء الحسينية.