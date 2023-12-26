فعاليات دورات اليوم الثالث لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث من محاضرات الدورة الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية تحت عنوان "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية".

حاضر في الدورة التدريبية اليوم، الدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، والدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة.

أهمية الإعلام الديني في مناقشة قضايا وهموم وطموحات الشباب

الدكتور رضا أمين عميد إعلام الأزهر

أكد الدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، على أهمية الإعلام الديني في مناقشة قضايا وهموم وطموحات الشباب وتوعيته ضد التيارات الهدامة والنزعات المتطرفة، والتي يرجع السبب الأساسي فيها إلى عدم الفهم الصحيح للدين ، وأن يكون الطرح بمنتهى الشفافية والموضوعية لكافة القضايا.

أضاف “أمين” في محاضرته اليوم تحت عنوان “الإعلام الديني والموضوعية”، أن رسالة رسالة الإعلام سامية، ولها تأثير كبير على سلوك الناس.

من جانبه ألقى الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة محاضرة تحت عنوان “مهارات العرض والإلقاء”.

مهارات الإلقاء والعرض

وتناولت المحاضرة الحديث عن مهارة الإلقاء والعرض، والتي تعد من أهم المهارات الحياتية والعملية الموجودة في العصر الحالي للأفراد والمنظمات، حيث أنها ترفع كفاءة الفرد وأداءه، فلا نجاح بلا تحدث أمام جمهور، ولا نجاح بلا عرض أفكارك بوضوح، ولا نجاح بلا تواصل صريح وفعّال مع الآخرين.

الدكتور سامي عبدالعزيز - عميد إعلام القاهرة الأسبق

وأكد “عبدالعزيز” أن فنون التأثير في الآخرين والإلقاء والعرض والتقديم من أهم مقومات النجاح لأي فرد أو منظمة.

كما تناولت المحاضرة أنماط التواصل مع الجمهور وطرق دراسة احتياجاتهم وإشباعها، وأنواع العروض التقديمية وطرق عرض المحتوى بها، وأنواع التواصل وتأثير لغة الجسد على الرسالة الموجهة، وأنواع المؤثرات البصرية وأهمية الثقة بالنفس.