إجراء 63 جراحة دقيقة بقسم الوجه والفكين بمستشفى المنصورة الدولي

القضاء على قوائم الانتظار وخطة لتقديم خدمات علاجية متطورة

أجرى قسم جراحة الوجه و الفكين بمستشفى المنصورة الدولي التابع للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوازرة الصحة عددا من الجراحات الدقيقة للغاية خلال فترة زمنية وجيزة أبرزها الكسور المتعددة لعظام الجبهة وحالات الفطر الأسود و حالات تسوس العظام و بعض حالات الكسور بالفكين و التي تستلزم مهارة عالية لتثبيتها على حسب طبيعة الكسر أيضا حالات تيبس مفصل الفك.

قوائم الانتظار

وأوضح الدكتور أحمد أبو شادي رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى أنه تم إنهاء قوائم الانتظار للجراحات بالقسم ، حيث أجريت عدد 63 جراحة خلال خمسة أشهر .

وأضاف د. أبو شادي بأن القسم الذي تم تأسيسه عام 2004 تحت الإشراف العلمي للأستاذ الدكتور عبد الفتاح صدقه رئيس جامعة السلام يقدم خدمات تتضمن علاج كسور الوجه و الفكين وعلاج اضطرابات مفصل الفك ، إضافة إلى علاج حالات العدوى البكتيرية للفكين و الرقبة وعلاج حالات الأورام الحميدة بالوجه و الفكين وجميع جراحات الفم الصغرى .

ولفت د. أبو شادي أن وحدة جراحة الوجه و الفكين بمستشفى المنصورة الدولي هي الأولى على مستوى الدقهلية و الوحدة الوحيدة بالدقهلية التابعة لهيئة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة وتخدم أكثر من 15 مركز تابع لمحافظه الدقهلية و ضواحيها أي حوالي 7 ملايين نسمة .

خطة مستقبلية

وقال بأن قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى يتطلع لخطة مستقبلية تضم عددا من المحاور أبرزها التوسع في تقديم خدمات علاجية مختلفة أخرى وعمل وحدة لعلاج ألم مفصل الفك الصدغي ووحدة لزراعة الأسنان والتقويم الجراحي للفكين ، إضافة إلى علاج حالات الشفة "الأرنبية" و حالات سقف الحلق ومناظير الغدة اللعابية و مناظير مفصل الفك ، كما يطمح القسم لخطة توسعية تتضمن زيادة الأيام العلمية و الورش العلمية .

د. أحمد النقيب

احتياج المريض

وأضاف د. أبو شادي بأن القسم يعمل بواقع يومين على استقبال الطوارئ و هما يومي السبت و الأربعاء و يتم عمل جميع "العروضات" للحالات داخل الاستقبال تحت إشراف أطباء الطوارئ و بالتنسيق مع الأقسام الأخرى ذات الصلة بالتخصص ومنها جراحة المخ و الأعصاب و قسم جراحة القلب و الصدر و قسم جراحة الأنف و الأذن و قسم الجراحة العامة و قسم الأشعة وقسم جراحه العظام أيضا يتم عمل جميع التحاليل و الفحوصات اللازمة لكل مريض حسب احتياج الحالة.

تحويلات المستشفيات

وأشار إلى أن القسم يعمل أيضا بواقع يومين استقبال تحويلات من المستشفيات التي لا يوجد بها التخصص وهما يومي الأثنين والجمعة وذلك أيضا مع التنسيق مع المدير المناوب و الأطباء الإداريين بالمستشفى ومع طبيب جراحه الوجه و الفكين ، حيث يتم دخول الحالات من العيادة الخارجية و التي تعمل بواقع يومين بالأسبوع وهما الأثنين و الخميس والتي يتم الكشف عليها بالعيادة الخارجية ومن ثم عمل القرار و الإجراءات الإدارية للتدخل الجراحي.

دعم مستمر

ولفت د. أبو شادي إلى الدعم المستمر الذي تقدمه إدارة المستشفى للقسم ممثلا في الدكتور أحمد حشيش مدير عام المستشفى والدكتور أحمد النقيب المدير العام الطبي ، مشيرا إلى أنه يعمل بالقسم عدد 2 أخصائي وهما د. أحمد أبو شادي ود. أحمد طلعت و10 نواب أطباء زمالة مصرية لجراحة الوجه والفكين وهم د. محمد الشحات ، ود. عبد الرازق الصفطى ، ود. محمود السكرى ، ود. مهند جابر، ود. آلاء عبد الغني ، ود. فاطمة رامي ، ود. حمزة خالد حمود " يمنى" ، ود. حمد اليامي " سعودي " ، ود. عبد الله الزهراني " سعودي ، ود. فارس الزايدي " سعودي " .

فريق عمل الوجه والفكين

تمريض القسم