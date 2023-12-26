وزيرالدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى

تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية

شهد الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى الذى تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع ، وناقش الفريق أول محـمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وكيفية إتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.



وفى سياق متصل إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى للدولة ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات ، وأدار الفريق أول محمـد زكى حواراً مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات , معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكافة القضايا والأحداث الجارية على مختلف الأصعدة .



وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات ، وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة ، كما قام بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات .

