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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"حياة كريمة" تُنهي تعثرات تطوير وحدة المنيرة البيطرية فى قنا

الوحدة المنيرة البيطرية
الوحدة المنيرة البيطرية

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الوحدة البيطرية بقرية المنيرة الحديثة من المشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة منذ عام 2014 وتم العمل علي سرعة تطويرها لما لها من أهمية في خدمة أهالي القرية والقري المجاورة

وأوضح المتحدث الرسمي، بأن الوحدة البيطرية شهدت تنفيذ أعمال تجديد، على مساحة 500 متر مسطح، والمباني على مساحة 150 متر، لتقديم الخدمات البيطرية بأسعار اقتصادية لخدمة صغار المربين والأهالى.

وتابع أن الوحدة  يتوافر بها جميع التحصينات ضد الأمراض الوبائية واللقاحات اللازمة مجانا، على نفقة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، بالإضافة لخدمات التلقيح الصناعى والتوعية بالامراض المشتركة بين الإنسان والحيوانات وكيفية الوقاية منها.

وإطلع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، الوحدة البيطرية بقرية المنيرة الحديثة التابعة لمركز قنا، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الموارد المائية والرى، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا و شاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا

 

 

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