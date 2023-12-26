رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يواصل متابعاته لأعمال إمتحانات النقل

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، متابعاته ‏الميدانية لأعمال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للاطمئنان على انتظام الامتحانات وعدم وجود ‏شكاوى.‏

وتفقد رئيس المنطقة لجان مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي للبنين والفتيات، التابع لإدارة ‏سوهاج الأزهرية، حيث قام فضيلته بالمرور على اللجان واستمع لآراء الطلاب والطالبات حول مستوى ‏الأسئلة، ومطابقة الأسئلة لمحتوى المناهج الدراسية، كما أكد فضيلته ضرورة توفير الأجواء المناسبة لأداء ‏الامتحان في بيئة مناسبة تساعد على التركيز.‏

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي قد أدوا اليوم امتحانات اللغة العربية والخط ‏والإملاء، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحان مادتي اللغة العربية (ورقة ثانية) ‏والهندسة.‏

جدير بالذكر أن أعمال امتحانات النقل بمعاهد سوهاج الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م - ١٤٤٥هـ، إنطلقت يوم السبت الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري، وسط متابعة ميدانية من لجان المتابعة للاطمئنان على سير اللجان وتهيئة الجوء المناسب.

واطمئن رئيس المنطقة على سير الامتحانات بهدوء وعدم وجود شكاوى من الطلاب، كما شدد فضيلته على ضرورة الالتزام بالتعليمات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.



وأكد رئيس المنطقة، أن المتابعة الميدانية مستمرة لتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال الامتحانات، وأنه لا تهاون مع أي تقصير، والمنطقة على تواصل مستمر مع رؤساء اللجان لرصد أية معوقات لتذليلها على الفور.