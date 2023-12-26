محافظ الشرقية يُنعى زوج رئيسة الوحدة المحلية بطوخ القراموص بأبو كبير

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خالص التعازي والمواساه لـ أمل واكد رئيسة الوحدة المحلية بطوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، في وفاة المغفور له بإذن الله زوجها.

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص التعازي والمواساه لأسرة الراحل الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقدم أعضاء الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية بخالص العزاء والمواساة لرئيسة الوحدة المحلية بطوخ القراموص في وفاه زوجها سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيق النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، وزوجة الدكتور وديع أنطوان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية.

وقدم محافظ الشرقية، خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها أعربت النائبة هناء أنيس بالنيابة عن أسرة الراحل الكريم عن تقديرهم الشديد لمحافظ الشرقية لحرصه علي تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في فقيدهم العزيز.

رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، وعدد من أعضاء مجلس النواب.