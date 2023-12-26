فطريات غامضة تتسبب في مقتل وإصابة 11 جنديًا إسرائيليًا بغزة.. فيديو

“فطريات خطيرة وغامضة تقتل وتصيب 11 جنديًا إسرائيليًا”، مضمون خبر نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، عن الفجائع التي يتعرض لها جنود دولة الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضحت أن جنديا إسرائيليا توفي في المستشفى بعد إصابته بنوع خطر من الفطريات أثناء القتال في غزة، منوهة بأن الجندي نقل إلى مركز أسوتا في أشدود قبل أسبوعين، وكان مصابًا بجروح خطيرة في أطرافه، ورغم الإجراءات الطبية والعناية الفائقة التي قدمت له، إلا أن نوع الفطر الذي أصيب به كان مقاومًا للأدوية، ما أدى في نهاية المطاف إلى وفاة الجندي.

ويرجح الأطباء أن مصدر الفطريات هو التربة الملوثة بمياه الصرف الصحي، حيث تنتقل العدوى من خلال الجروح التي يصاب بها الجنود الذين يقاتلون في غزة، حيث يصعب إبقاؤها معقمة بسبب الظروف على الأرض.

ويعتقد أن حوالي عشرة جنود أصيبوا بنفس النوع من الفطريات ويخضعون للعلاج في مستشفيات إسرائيل، حسبما قال المدير السابق لوحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي، جاء ذلك في فيديو أذاعته قناة “يورونيوز"، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك بشمال قطاع غزة، وفقاً لـ “وكالة أنباء العالم العربي”.

وقال الجيش إنه بذلك يرتفع عدد قتلاه في غزة إلى 156 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر، ويرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 489 قتيلاً.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ شنت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.