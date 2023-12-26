أغنية روبي الجديدة | "3 ساعات متواصلة" الأولى على يوتيوب رغم الانتقادات

حصلت أغنية الفنانة روبي الجديدة “3 ساعات متواصلة”، على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، خلال يومين من طرحها.

مشاهدات أغنية روبي 3 ساعات متواصلة خلال يومين

تخطت الاغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة، وواجهت عاصفة من الانتقادات حول كلماتها الجريئة فور طرحها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما .

وتقول كلماتها "

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله

ديو روبي واحمد سعد ياليالي

كانت قد أصدرت روبي حديثًا ديو ياليالي مع الفنان احمد سعد، والذي حصد أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها"ا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع استاذ ... استاذ

