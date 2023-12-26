ضمن مشروعات التنمية المحلية.. إتمام إنشاءات مجزر المنيرة بقنا

إطلع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، مجزر المنيرة الحديثة بمركز قنا وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، وتسليمه للجهة التنفيذية تمهيدا لتشغيله خلال الفترة المقبلة.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة ودكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

بيّن عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن المجزر مقام على مساحة ١٥٠٠ متر ، بتكلفة مالية تصل إلى ٤ ملايين و ٥٤٥ ألف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية ، و مجهز بأحدث المعدات التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية ، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة، لخدمة أهالى مركز قنا و قرى غرب النيل.

وأشار إلى أن المجزر يتكون من عنابر لذبح المواشى الكبيرة والصغيرة ، بالإضافة إلى غرفة المسمط ، وغرفة تجميع الجلود ، وغرفة الإعدام ، فضلا عن المكاتب الإدارية وغرف الأمن .

وأضاف عبد الباقي، بأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل المجزر ، تمهيدا لإستقبال الذبائح خلال الفترة المقبلة ، كما وجه بتمهيد الطريق المؤدى للمجزر لتيسير دخول وخروج السيارات المُحملة بالمواشى.

يذكر أن إنشاء المجزر يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجازر جديدة مطورة ، و تطوير المجازر القائمة ورفع كفاءتها لضمان تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب، والقضاء على عمليات الذبح التى تتم خارج المجازر الحكومية .