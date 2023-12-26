سيارة نقل تسطر نهاية حياة طفل أمام منزله بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفل في الرابعة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة صدمته سيارة نقل أثناء لهوه أمام منزلهم وجرى ضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول الطفل "إيهاب . ع . ن . ع" 4 سنوات ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء حادث سيارة .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال والده "عبده . ن . ع . م" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل إصطدمت به السيارة نقل قيادة "عمر . ب . ع . م" 29 سنة سائق ومقيم بذات الناحية مما أدي لوفاته ونفى الشبهه الجنائيه .

تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه حال رجوعه للخلف بالسيارة قيادته لم يشاهد الطفل المذكور فإصطدم به بطريق الخطأ .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .