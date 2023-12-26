ضبط 5 طن محسن زراعى مجهول المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 30 شيكارة نترات مدعمة محظور تداولها خارج المنافذ ،و5 طن محسن زراعى مجهول المصدر بالإضافة إلى ضبط 32 كجم سكر مجهول المصدر وكما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفةبمركزي الرحمانية وشبراخيت ،

وفي مركزى كوم حمادة و إيتاى البارود تم ضبط 12 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة و عرضة للتلوث كما تم تحرير 11 محضر لعدم الإعلان من الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفى مركزى كفر الدوار وادكو تم ضبط ٧ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز تصرف فى7 شكائر دقيق بلدى مدعم و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة ، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و محضرين ضد ثلاجات حفظ مواد غذائية لعدم الإلتزام بتقديم البيان الشهري.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.