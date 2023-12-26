اليوم.. محاكمة 14 متهمًا في "خلية المطرية الثانية"

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان، اليوم، محاكمة 14 متهما بخلية المطرية الثانية.

وجاء فى أمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بدائرة المطرية، المتهمان الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتى تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

وفى سياق متصل، قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحت ستار الدجل والشعوذة في محافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهم أنشاء صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب المجني عليهم وإيهامهم بقدرته على حل المشاكل وتمكنه من إتمام عمليات الزواج للسيدات، مقابل مبالغ مالية من المجني عليهم.

واعترف المتهم بالنصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد استدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم.