الشكاوى الحكومية للوزراء.. قدم شكوتك الآن

كشف مجلس الوزراء عن أرقام للشكاوى لمن يحتكر أو يرفع أسعار العديد من المواد الغذائية، للسيطرة على الأسواق والأسعار، إضافة إلى شن العديد من الحملات الرقابية لضبط التجار المخالفين.

وأشار موقع رئاسة مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين إلى متابعة إجراءات فحص الشكاوى حيث يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي ورقم الشكوى لمتابعة آخر المستجدات بشأن الشكوى.

أرقام الطوارئ لتقديم الشكاوى لمجلس الوزراء

وأتاح موقع رئاسة مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين أرقام الطوارئ في حال الشكوى من قطاعات الكهرباء أو المياه والصرف الصحي والمطافئ والإسعاف والغاز وخلافه وهي كالتالي: «النجدة 122، الكهرباء 121، انقطاع المياه 125، الصرف الصحي 175، طوارئ الغاز 129، طوارئ الصحة 105، الإسعاف 123، المطافئ 180، نجدة الطفل 16000، الأمن العام 115».

وجاء رقم شكاوى مجلس الوزراء 16528، للإبلاغ عن مخالفات التجار في أسعار السلع، حتى يتمكن المواطنون الإبلاغ عن أي بائع يتلاعب بالأسعار.

في حال مواجهة أية صعوبات أو الرغبة في التواصل وإبداء أي مقترحات أو تعليقات يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني:

[email protected]

وجاء رقمي الواتساب 01555516528 و 01555525444 لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة والمخلفات، حيث أن بها بيانات مقدم الشكوى كاملة.